Spese Covid, confronto sui numeri tra Ministero e Regione Umbria

PERUGIA - Un confronto aperto tra Regione Umbria e ministero della Salute per rendicontare le spese Covid. «La situazione dei costi in sanità, in particolare legata alle spese Covid, è ancora aperta visto che, a differenza dello scorso anno, il confronto con il Mef e il Ministero della Salute, quest'anno è stato avviato tre mesi prima, con le Aziende ancora in elaborazione dei dati», la spiegazione arriva dalla direzione Salute e Welfare di Palazzo Donini.

In questio giorni è in corso uno scambio di dati e informazioni tra le parti: «Sono in corso, analogamente agli

scorsi anni, le normali procedure di monitoraggio con il Mef e con le Aziende sanitarie - la sottolinatura dalla Regione - analogamente allo scorso anno di questi tempi, le Regioni sono in una situazione di necessità di reperimento risorse per coprire maggiori oneri derivati dalla pandemia che si sono aggiunti alle gestioni ordinarie. La questione è stata condivisa con le altre Regioni italiane e poste da tempo all'attenzione del Governo».