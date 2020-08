Spareggio Grifo, si salvano in pochi: Vicario, Gyomber, Melchiorri e Kouan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si potrebbe assegnargli un voto alto già da prima di scendere in campo.Esce stremato. Stavolta non aveva sfigurato.Attento, determinato, forse il migliore.Non sfigura davanti ai continui attacchi del Pescara.Limita il raggio di azione di Galano. E non è cosa facile.Guarda le stelle nell’azione del primo gol pescareseAvventuroso nelle entrate. Fantastico negli inserimenti.I suoi corner aprono la strada dei gol. La sua partita è positiva come mai quest’anno. Poteva però pensarci prima.Pressing generoso,ma poco in fase di costruzione.Gol a parte, sue le poche squisitezze tecniche del Grifo.Lode all’impegno. Alla Grinta. Ma vedere ogni tanto la porta dovrebbe essere tra i suoi compiti.Impalpabile.Involuto persino nel rigore sbagliato.Si fa rimontare in contropiede per manifesta indecisione. Chiude poi la stagione con un rigore da torneo amatori.