Spello, rifiuti abbandonati scatta la multa

di Giovanni Camirri

SPELLO - Primi risultati per l’attenta attività congiunta di vigilanza del territorio da parte del Comune, della Polizia Municipale e Vus: nei giorni scorsi i vigili urbani hanno emesso una sanzione per l’abbandono di rifiuti non autorizzati nel punto di raccolta delle Strada provinciale 249 in direzione di Collepino nei pressi del Cimitero comunale. “Nessuna tolleranza nei confronti di chi compie questi gesti di inciviltà a danno della comunità e dell’ambiente – commenta il sindaco Moreno Landrini – continueremo a vigilare per il rispetto delle regole al fine di contrastare questo fenomeno di abbandono incontrollato dei rifiuti”. Il primo cittadino inoltre ricorda la possibilità di conferire gratuitamente ogni tipologia di rifiuto, compreso il materiale ingombrante, presso il punto di raccolta in via Bartolomei in località Paciana aperto il lunedì, mercoledì e sabato 8.30 - 12.30, venerdì 8.30 - 12.30, martedì e giovedì 15- 19.

Mercoled├Č 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:16



