Spello, litiga col compagno e lo ferisce a colpi di coltello. Indagano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPELLO - Violenta lite in una abitazione di Spello nella notte tra lunedì e martedì. Per futili motivi, forse riconducibili a motivi sentimentali, è scoppiata una accesa lite tra un uomo di mezza età e la sua compagna di qualche anno più giovane. per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Foligno la donna ha impugnato un coltello da cucina e con quello ha ferito il compagno. L'uomo ha riportato ferite apparse in prima battuta superficiali. una però è risultata più seria del previsto e s'è reso necessario il trasferimento in ospedale con un'ambulanza del 118. Una volta al San Giovanni Battista gli accertamenti medico sanitari hanno imposto l'accesso dell'uomo - che non è in pericolo di vita - in sala operatoria. L'intervento è riuscito e il ferito è tstato trattenuto in ospedale con riserva di prognosi come conseguenza dell'operazione cui è stato sottoposto