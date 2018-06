Spello, Infiorate 2018, "Arco Romano" sul gradino più alto del podio

SPELLO - “Arco romano” è il vincitore assoluto del 57esimo concorso delle Infiorate di Spello: è con l’infiorata dedicata a Carlo Carretto (n. 3 in piazza Cappuccini ) che il gruppo coordinato dal maestro infioratore Alessandro Fuso torna nell’albo d’oro delle Infiorate aggiudicandosi l’ambito trofeo Properzio. Tra le motivazioni della vittoria espresse dalla giuria “la scelta tematica legata alla storia della città: scelta che enfatizza un personaggio caro alla comunità, rappresentato efficacemente con dettagli che richiamano la sua biografia e con elementi caratteristici del territorio di Spello. Qualità che si uniscono all’uso sapiente del colore e della prospettiva”. Dopo Arco romano, sul podio della categoria quadri sono state premiate altre due infiorate che si sono distinte per originalità della tematica religiosa, tecnica ed equilibrio cromatico: l’infiorata del gruppo “Fonte di borgo” (n. 11 in via Consolare) seconda classificata, e l’’infiorata di “Aisa” (n. 17 in via Marconi), il gruppo vincitore 2017 che cede il trofeo Properzio ma resta comunque al terzo posto del podio 2018. Primo classificato nella categoria tappeti figurativi è il gruppo “Santissima Trinità” (infiorata n. 73), secondo “Pochi ma buoni” (n.71) e terzo “Giorgio” (n. 76), mentre al vertice della categoria dei tappeti geometrici va il gruppo “Le giovani di ieri” (n. 49), seguito da “San Severino” (n. 64) e “Vallegloria” (n. 51). Cinque invece sono i premi riconosciuti nella categoria Under 14: il gruppo “Aisa junior” (n. 115) si aggiudica il primo posto, seguito da “Gli angeli di Filippo” (n. 144), “I Petalosi” (n. 107), “I piccoli dei Figli dei fiori” (n. 113) e infine “Arco Romano junior” (n. 105). La giuria tecnica che ha valutato i quadri era composta da esperti in discipline artistiche, storiche e teologiche non appartenenti a nessun titolo all’Associazione e da un membro interno, mentre la giuria che ha valutato i tappeti figurativi, i tappeti geometrici e gli Under 14 era composta da ex infioratori e rappresentanti dei vari gruppi infioratori della categoria quadri. Per la classifica completa www.infioratespello.it



Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA