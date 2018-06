Spello, «Correte si sentono colpi di pistola», ma era uno scherzo con la scacciacani. Denunciati in quattro dalla Polizia

di GiovannI Camirri

SPELLO - «Correte, stiamo cappando si sentono colpi di pistola». E' stata una mattina di terrore, fortunatamente durato poco, quella di sabato a Spello. La città piena di turisti e con cerimonie in corso, tra cui un matrimonio, ha dovuto fare i conto con l'audace idea di quattro uomini che, pensando di dar vita ad uno scherzo goliardico si sono ritrovati la polizia che li ha bloccati e denunciati. Il veicolo a bordo del quale si trovavano i quattro - riferiscono fonti della Polizia - s'è prodotto in una serie di derapate qualcuno tra loro ha poi esploso un colpo con una scacciacani. Una scena che nelle intenzioni voleva essere uno scherzo, ma che s'è trasformata in cinque minuti di panico puro con la gente che ha iniziato a scappare e a chiamare le forze dell'ordine, A Spello sono giunti in forze uomini e mezzi della Squadra Volante del Commissariato di Foligno guidati dal vicequestore aggiunto Bruno Antonini. Chiariti i fatti i quattro sono stati denunciati a vario titolo per procurato allarme, esplosioni pericolose in luogo pubblico e varie violazioni al codice della strada

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:44



© RIPRODUZIONE RISERVATA