Da Spello a Caserta per uccidere a coltellate la madre, confessa in questura

CASERTA- A Caserta, un 24enne ha ucciso la madre 52enne a coltellate, per poi costituirsi alla Polizia. Il cadavere della donna, Rubina Chirico, di 52 anni, è stato ritrovato in camera da letto in una pozza di sangue. Il giovane - figlio unico - vive a Spello, ma due giorni fa era tornato nella casa materna, a Corso Trieste, centro di Caserta. Alcuni vicini sabato mattina lo hanno visto rientrare verso le nove con la madre, poi avrebbero sentito le urla. In Questura si è presentato sotto choc.«Ho ucciso mia madre», ha detto tremante al questore, Antonio Borrelli. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate. Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA