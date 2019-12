© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una spaventosa esplosione nel cuore della notte. Sono quasi le tre di giovedì mattina, quando il bancomat della filiale della Banca Popolare di Spoleto viene fatto saltare in aria.Siamo in piena città, e dunque sono state tante le famiglie svegliate e terrorizzate dall'esplosione: nonostante l'arrivo quasi immediato dei carabinieri, i banditi sono riusciti per ora a far perdere le proprie tracce. Si è scatenata una caccia alla banda che va avanti tutt'ora, anche se è probabile che i banditi possano aver facilmente raggiunto (anche grazie magari a qualche auto lasciata in un posto strategico per la fuga) e passato il confine regionale.Gli investigatori stanno visionando le telecamere della filiale e altre nei paraggi per ricostruire l'accaduto e individuare eventuali elementi utili alla cattura della banda, che sarebbe composta da quattro persone.