Due cacciatori di San Venanzo sono stati denunciati dai carabinieri, per esercizio abusivo della caccia, per aver abbattuto un cinghiale nonostante il periodo di fermo dell'attività venatoria. L'episodio - riferisce oggi l'Arma - è avvenuto di notte in località San Faustino di Orvieto. I colpi di arma da fuoco sono stati uditi dagli invitati ad una festa di matrimonio che si stava celebrando a poca distanza. La chiamata al 112 è arrivata da parte degli amici degli sposi, che hanno anche visto passare da lontano l'auto dei due cacciatori. I militari, giù impegnati in strada per un normale servizio di controllo del territorio, non lontano dal luogo del fatto, grazie alle indicazioni fornite dagli invitati al matrimonio sono riusciti a rintracciare la coppia di cacciatori. Ad uno dei due, al termine della perquisizione personale e domiciliare, è stato sequestrato il fucile da caccia calibro 12, regolarmente detenuto, usato per l'uccisione dell'animale.

Mercoled├Č 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA