Spari troppo vicini alle case, multati dieci cacciatori

Ieri è iniziata la stagione venatoria, come dimostrato dai tonfi dei colpi di fucile che hanno svegliato buona parte della periferia della città. Colpi a volte non amplificati dall’eco, ma davvero troppo vicini alle case: in almeno dieci casi, infatti, i cacciatori non hanno rispettato i limiti di distanza imposti dalle norme e sono stati multati. Dieci le sanzioni comminate dai carabinieri forestali, diretti dal colonnello Gaetano Palescandolo, ad altrettanti cacciatori arrivati troppo vicini alle abitazioni con le loro armi.

Per il resto, la prima giornata di caccia si è svolta senza particolari problemi e per fortuna senza alcun incidente, decimata semmai dalla decisione del Tar che la scorsa settimana ha bloccato le doppiette puntate contro 19 specie cacciabili. Una decisione festeggiata dalle associazioni ambientaliste che avevano proposto un’istanza cautelare e che come noto ha visto la Regione e Federcaccia opporsi, ma intanto la stagione è stata avviata. Con un avviso per tutti i cacciatori: non vi avvicinate alle abitazioni se non volete portare a casa una bella multa invece del carniere pieno.