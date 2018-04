«Aiuto, quache balordo spara agli animali nei cortili delle case»

PERUGIA - L'allarme arriva dalla zona di Valfabbrica, e racconta una qualcosa di orribile e pericoloso: qualcuno spara con una carabina agli animali nei cortili delle case. Nei giorni scorsi un canarino è stato vittima di questa folli. Venerdì è invece toccato a un povero gattino, trovato ferito nella zona posteriore dai proprietari appena rientrati in casa.



La corsa immediata dal veterinario ha svelato i motivi di quella feriti: tracce di colpi sparati da una carabina, come nel caso del canarino. A differenza di questo, però, il gatto è stato operato e pare possa cavarsela.



Ma l'allarme, la rabbia e lo sdegno per questi eventi restano altissimi non solo tra le famiglie prese di mira ma anche tra gli altri residenti. Dei fatti sono stati informati i carabinieri.

Domenica 15 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA