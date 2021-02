Spaccio di sostanze stupefacenti, trentenne orvietano denunciato dal Commissariato

Detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio è l'accusa che ha portato il Commissariato di Orvieto a denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni un trentenne italiano trovato in possesso di un involucro contenente hashish e di un bilancino portatile di precisione. Il giovane, che già un paio di mesi fa era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, è stato oggetto di una perquisizione scattata nella serata di martedì 16 febbraio.

L’operazione di polizia che ha portato alla denuncia del giovane, è avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria dove, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Squadra Anticrimine del Commissariato, in orario serale, ha notato un giovane che aveva un comportamento che, viste le circostanze di tempo e di luogo, ha fatto insospettire i poliziotti; è stato pedinato e, al momento opportuno, è stato bloccato ed identificato da personale in borghese.

«Questa ennesima denuncia - spiegano dal Commissariato - arriva in ordine di tempo dopo l’arresto di uno spacciatore avvenuto circa 20 giorni fa per un’estorsione legata ad un debito per il mancato pagamento di una partita di cocaina.»

