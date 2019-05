© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al culmine di un’intensa attività operativa, fatta anche di appostamenti e pedinamenti, i carabinieri hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la detenzione di metadone una ternana di 51 anni. Dopo aver raccolto numerose segnalazioni di un sospetto via vai di persone nella frazione di Giuncano, i carabinieri , dopo un’attenta osservazione durata diverse ore, sono entrati in azione bloccando un gruppo di persone che erano appena usciti dall’abitazione della donna. L’azione repentina dei militari è stata notata dalla stessa che, nel disperato tentativo di disfarsi della sostanza, ha gettato dalla finestra una busta bianca, venendo però notata. Dopo averla recuperata, i carabinieri hanno dunque eseguito una minuziosa perquisizione in tutte le stanze dell’abitazione rinvenendo un totale di 5 buste in plastica trasparente termosaldate e sottovuoto, del peso lordo di circa 60 grammi l’una, contenenti marijuana, 1 barattolo in vetro contenente marijuana per 52 grammi, 1 calzino in lana contenente 2 involucri in cellophane con eroina del peso di 7 grammi, 1 contenitore in plastica con all’interno semi di canapa indiana per complessivi 6 grammi, 4 flaconi da 50 milligrammi ciascuno di metadone, 1 taglierino, 1 coltello, 1 paio di forbici e 6 tritaerba (tutto materiale intriso di sostanza stupefacente), 1 bilancino elettronico, banconote di vario taglio, provento dell’attività di spaccio, per complessive 1280 euro, 1 macchinario per il sottovuoto. L’aspetto più interessante della vicenda è riferito al ritrovamento di un’agendina sulla quale la spacciatrice aveva appuntato dettagli delle proprie attività di spaccio, con annotazione delle sostanze distribuite e nomi di persone, aspetti che saranno certamente approfonditi per tentare di risalire alla filiera dello smercio.