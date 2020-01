TERNI Una ternana di 52 anni è stata arrestata dalla Guardia di Finanza con l'accusa di spacciare eroina e cocaina e durante i controlli è emerso che percepiva anche il reddito di cittadinanza. Un arresto arrivato in seguito alle indaginicoordinate dal comandante Francesco Espositoa. La misura è stata richiesta dalla procura della Repubblica e concessa dal Gip del tribunale. La stessa Finanza l'aveva a denunciata ad ottobre per lo stesso motivo. Da quel momento sono scattati specifici approfondimenti: in poco tempo è stata ricostruita la rete di acquirenti e l’intensa attività di spaccio in città. Avviato inoltre l’iter per la revoca del contributo che riceveva, non conciliabile con lo stato detentivo. La donna è portata al carrcere di Perugia. © RIPRODUZIONE RISERVATA