Giovane spaccia in centro tra i bambini, segnalato alla polizia dalle mamme

TERNI E’ stato arrestato ieri dalla Polizia un cittadino tunisino per spaccio in flagranza; è stato anche denunciato per violazione della legge sull’immigrazione in quanto inottemperante ad una precedente espulsione del Questore di Terni. Le segnalazioni relative all’attività di spaccio sono arrivate proprio dai cittadini, residenti e passanti in una zona centralissima della città, tra Piazza della Repubblica e Piazza Ridolfi, zone frequentate anche da bambini, dove il 37enne, pluripregiudicato, praticava il “microspaccio” a tutte le ore, del giorno e della notte. Gli agenti della quadra sezione antidroga della squadra mobile hanno predisposto un servizio di appostamento ed osservazione e in effetti ieri hanno subito visto un noto tossicodipendente che veniva avvicinato dal tunisino, con il quale aveva un rapidissimo scambio. La persona è stata controllata e trovata in possesso di una dose di cocaina, pagata 20 euro, e per lui è scattata la segnalazione in Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore è stato fermato subito dopo ed indosso gli sono stati trovati i soldi della cessione, oltre ad altri 90 euro. E’ scattata anche la perquisizione domiciliare, in una casa poco distante, dove il tunisino si trovava ospite di una ragazza e lì gli agenti hanno trovato e sequestrato sostanza da taglio, tutto il materiale per il confezionamento ed altri grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato e nel rito direttissimo è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.