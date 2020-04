Spaccia in quarantena, sequestrata cocaina: trovato un tesoretto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLO UMBRO - Cocaina e un tesoro da 85mila euro. A Pozzuolo Umbro, nel corso di un servizio finalizzato all’attività di prevenzione e repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, i militari della Stazione Carabinieri di Pozzuolo Umbro e quelli della Stazione di Castiglione del Lago, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantaduenne italiano, residente nel comune di Castiglione del Lago, gravato da precedenti di polizia per analoghe tipologie di reato. I carabinieri l’hanno individuato mentre stava cedendo una dose di droga ad un cinquantasettenne, non accorgendosi della presenza degli operanti in borghese. I carabinieri, quindi, hanno provveduto ad effettuare più accurati e minuziosi controlli sul veicolo e sul soggetto: l’attività investigativa ha permesso di rinvenire, ben occultati all’interno del veicolo dello spacciatore, nove involucri di cellophane trasparenti termosaldati, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di 21 grammi circa e una somma di denaro contante pari a 360 euro , presumibile provento dell’attività di spaccio. Tutto questo – ricostruiscono i carabinieri - rende l’idea del “giro di affari” dell’arrestato che, in un momento di limitazioni e prescrizioni aveva, verosimilmente, effettuato, già “delle consegne” e ne doveva fare altre. E’ scattato quindi l’arresto e a seguito della perquisizione a casa dell’uomo sono stati individuati altri 29 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi stupefacente, un bilancino di precisione e ben 85.950 euro in banconote di vario taglio, suddivise in numerose mazzette ben occultate in alcune stanze della casa e nel garage. Tutto ciò a conferma della quantità di cocaina che l’uomo riusciva a vendere sulla piazza del territorio lacustre.