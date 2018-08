Spaccia cocaina ed extasy mischiandosi tra la folla del festival della birra e della musica: arrestato insospettabile

FOLIGNO - Spaccia cocaina ed extasy mischiandosi tra la folla che ha invaso Foligno per il festival della birra e della musica: arrestato isospettabile. Nella rete della polizia - riferisce una nota dlela Questura - è finito un 18enne moldavo incesurato. Forse pensava di passare inosservato grazie alla confusione dovuta alla musica e all’elevato numero di persone presenti al festival di Foligno. L’uomo, un cittadino moldavo 18 enne, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale e incensurato, non aveva però fatti i conti con i poliziotti del Commissariato di Foligno, impiegati in uno specifico servizio di contrasto allo spaccio di droga in occasione dei grandi eventi. Gli agenti si sono confusi tra la folla e hanno attentamente osservato i movimenti del 18enne l’uomo, il quale aveva destato la loro attenzione per una serie di atteggiamenti sospetti. I poliziotti, dopo aver assistito allo spaccio di droga in diretta a pochi metri di distanza, bloccavano l’uomo e lo trovavano in possesso, ponendo il tutto sotto sequestro, di 4 dosi di cocaina e di una dose di mdma (extasy), oltre che della somma di oltre 400 euro, ritenuta quale provento dell’attività di spaccio. Il 18enne è stato arrestato per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:42



