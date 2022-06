Spaccia cocaina davanti al parco Rosselli, arrestato giovane albanese

TERNI - Il rapido scambio tra la dose di cocaina e il denaro contante non è sfuggito all'occhio dei carabinieri, impegnati a monitorare la zona antinstante il parco Rosselli, da anni una delle aree della città più frequentate dagli spacciatori.

In manette è finito un pusher albanese di 21 anni che, all'esito della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altre dieci dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

Per il cliente che era arrivato all'incontro davanti al parco Rosselli, chiuso da anni ma ancora molto attrattivo per spacciatori e consumatori, per comprare la sua dose, è scattata la segnalazione in prefettura come assuntore di stupefacenti.