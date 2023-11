Venerdì 24 Novembre 2023, 07:28

PERUGIA - Nuovi assalti alle boutique del centro. E ancora una volta i banditi non ci sono andati leggeri. A essere preso di mira infatti è stato il noto negozio Paris Ricci lungo corso Vannucci. I banditi, come durante gli assalti di poco più di una settimana fa, hanno tentato di forzare la porta vetrina d’ingresso ma fortuntatamente senza riuscirci.

Secondo quanto si apprende, l’assalto è avvenuto intorno alle 5.30 di ieri mattina. Due persone avrebbero tentato di entrare nel negozio utilizzando un piede di porco ma sono riusciti con successo a forzare solo la parte sottostante della porta vetrina, mentre quella sopra ha retto all’urto. I rumori, nel silenzio del primo mattino, hanno allertato un residente che ha iniziato a urlare contro i due che a quel punto hanno dovuto velocemente abbandonare la zona di corso Vannucci prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A qualcun altro invece purtroppo è andata molto peggio. Il riferimento è a un negozio lungo via Oberdan che all’alba di martedì è stato pesantemente preso di mira da ladri. I banditi, anche in questo caso secondo quanto si apprende due persone, sono riusciti a forzare con successo la porta d’ingresso e a quel punto hanno avuto il tempo materiale sufficiente a portare via parecchi capi d’abbigliamento. Il colpo anche in questo caso è avvenuto alle primissime ore del mattino, e le modalità lasciano pensare che possa trattarsi delle stesse persone che ieri all’alba hanno tentato il colpo grosso lungo corso Vannucci.

Ma c’è di più, dal momento che nell’altrettanto centralissima via Baglioni nel pomeriggio di mercoledì una commessa è riuscita a sventare il furto di un paio di capi d’abbigliamento di un certo valore accorgendosi del bandito che li stava portando via giusto in tempo per riuscire a bloccarne il furto ma non la fuga. Il balordo infatti ha lasciato i due capi in fretta e furia per dileguarsi tra la gente.

Emerge un altro elemento inquietante. Nelle ore immediatamente precedenti uno di questi assalti, qualche commerciante si sarebbe ricordato di aver notato un uomo fermo a osservare a lungo dall’esterno una delle attività poi colpite qualche ora dopo. Segnale insomma di un possibile studio da parte dei banditi non solo degli obiettivi da colpire ma anche di come colpirli.

È altamente possibile che, visti gli orari e le zone in cui sono avvenuti i colpi ma anche la modalità dell’utilizzo del piede di porco, le due persone viste ieri mattina possano essere autori anche dei precedenti assalti.