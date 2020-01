Sos ladri: cassaforte smurata, incastrati da un guanto

PERUGIA - Sos furti: da Perugia all'hinterland, gli assalti delle bande in arrivo soprattutto da fuori regione non sembrano andare mai in vacanza. Ma non sempre va bene ai banditi perchè appena gli investigatori trovano il bandolo, la matassa si scioglie.



Proprio quanto accaduto a Valfabbrica. L'assalto in un'abitazione rimasta momentaneante isolata, i ladri che mettono a soqquadro fappertutto prima di trovare la cassaforte, gli oggetti in oro rubati. Poi la fuga.



Che da qualche giorno è stata bloccata dai carabinieri di Valfabbrica: uno dei tre banditi infatti ha perso un guanto, e una volta estratto il Dna sono partite le indagini. È un albanese trentenne, arrestato da poco per i furti tra Marche ed Umbria. Caccia ai due complici. © RIPRODUZIONE RISERVATA