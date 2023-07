Mercoledì 12 Luglio 2023, 00:35

Buffo, il destino. Il campionato della Ternana parte proprio con la Sampdoria. Al Liberati. Per Massimo Ferrero, subito derby con sé stesso. Il Ferrero della Ternana sfida il suo recente passato, la Samp della quale è stato patron per quasi un decennio. Ma è la prima tappa di un avvio di campionato impegnativo anche se apparentemente non proibitivo, visto che dopo la 2' giornata, a casa della neopromossa Catanzaro, arrivano a Terni le corazzate Cremonese e Bari, prima di andare a Como e poi di ospitare il Sudtirol degli ex, di andare ad Ascoli e di ricevere quindi la matricola Reggiana. Un sorteggio apparentemente non severissimo. La Ternana, da ieri sera, conosce tutti i trentotto turni del campionato, dal 19 agosto 2023 che è la data della prima giornata fino al 10 maggio 2024 che è quella dell'ultima in cui si troverà in trasferta la Feralpisalò, altra neopromossa. Sempre se, per effetto dei vari ricorsi, l'inizio del torneo non slitti. Infatti, nel calendario c'è una squadra "x". Può essere il Brescia reintegrato, oppure l'esclusa Reggina nel caso in cui dovesse vincere la battaglia legale per impugnare quell'esclusione. Qualunque delle due sia, la Ternana affronterà questa squadra in andata alla decima il 21 ottobre a Terni e nel ritorno alla 34' il 13 aprile. Il primo calendario asimmetrico in serie B porta i rossoverdi ad affrontare lo stesso avversario al ritorno in una giornata diversa dall'andata. Per esempio, se la prima di andata è Ternana-Sampdoria, la prima di ritorno è Bari-Ternana. La Samp, al ritorno, si affronta a Genova alla 31'. Il 23 dicembre alla 18' fuori casa e il 2 marzo a Terni alla 28', sfida al Parma di Anthony Partipilo. Riguardo alle altre teoriche favorite, lo Spezia si affronta in trasferta alla 13' l'11 novembre e in casa alla 24' il 10 febbraio, il Palermo arriva al Liberati il 25 novembre alla 14' e si va al Barbera alla 27'. La Cremonese, dopo la 3' di andata, si affronta fuori casa alla 33'. Invece il Como, dopo la 5', lo si ritrova al ritorno alla 23', il 3 febbraio. Cinque, i turni infrasettimanali, compreso quello di Santo Stefano. Il primo è alla 3', martedì 29 agosto (in casa con la Cremonese), poi martedì 26 settembre alla 7' con Ascoli-Ternana, quindi il già citato boxing day di martedì 26 dicembre alla 19' con Ternana-Pisa, martedì 27 febbraio al 27' turno con le Fere a Palermo e infine il primo maggio, mercoledì, con la terzultima giornata a casa del Sudtirol. Quest'ultimo e il 26 dicembre non sono i soli turni in giorni festivi, visto che c'è anche il Lunedì dell'Angelo, primo aprile (a Genova con la Samp). Come sempre, finale in notturna di venerdì, il 10 maggio. Serie B ferma nelle soste delle Nazionali, il 9 settembre, il 14 ottobre, il 18 novembre e, nel 2024, il 23 marzo. Dopo il turno del 26 dicembre, sosta invernale fino al 12 gennaio 2024. Il 13 gennaio si ricomincia con la prima di ritorno. Infine qualche curiosità dovuta all'asimmetria del calendario. Le due sfide con il Catanzaro, alla seconda e alla penultima, sono quelle separate tra loro da più tempo, mentre le più vicine tra loro, una alla 17' e una alla 26', sono quelle con il Lecco. Parma e Pisa vengono affrontate l'una dopo l'altra sia in andata che al ritorno, mentre Sudtirol e Ascoli si ritrovano consecutivamente anche al ritorno, ma a ordine invertito. Altra curiosità: Como ha ospitato in diretta tv l'estrazione, ma per la Ternana, in riva al Lario, non si è visto nessuno.