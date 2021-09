Sono oltre mille le terze dosi di vaccino somministrate in Umbria

Mercoledì 29 Settembre 2021, 17:09

PERUGIA - Dal 20 al 28 settembre sono state 1.100 le terze dosi di vaccino Covid somministrate nei punti

ospedalieri dell' Umbria ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria. A fornire il dato è l'Assessorato regionale alla Salute.

Al 28 settembre il punto vaccinale ospedaliero di Perugia ha somministrato 520 terze dosi e quello di Terni 80.

Negli ospedali dell'Usl 1 le terze dosi sono state 200, 97 all'ospedale di Città di Castello, 30 a Pantalla e 73 a Branca, mentre negli Hub vaccinali ospedalieri dell'Usl 2 , sono state somministrate complessivamente 310 terze dosi, di queste 174 a Spoleto, 30 ad Orvieto, 106 a Foligno.

A seguito delle disposizioni ministeriali la Regione - si legge in una sua nota - si è attivata affinché anche agli

ospiti, agli operatori dei presidi residenziali per anziani e ai soggetti con età superiore agli 80 anni venga somministrata la terza dose «booster». Nei presidi residenziali per anziani e agli ultraottantenni la dose «booster» di vaccino verrà somministrata attraverso un intervento organizzato dai direttori di distretto, anche mediante il coinvolgimento dei direttori sanitari delle stesse strutture.

Per i soggetti con età superiore agli 80 anni che non sono nelle strutture, la somministrazione verrà gestita presso i punti vaccinali attivi nel territorio. Gli interessati riceveranno un sms con il quale verrà comunicata la possibilità di sottoporsi all'inoculazione sia mediante prenotazione sia con accesso diretto, mentre per i soggetti fragili a domicilio verrà valutata, in sede di accordo regionale con i medici di medicina generale, la possibilità di procedere secondo la stessa modalità utilizzata per le prime e seconde dosi.