Sono 9 i positivi al Covid tra gli invitati al matrimonio di Gualdo Tadino

PERUGIA - Sono nove in tutto i casi umbri di positività al Covid-19 riscontrati al matrimonio celebrato sabato 10 luglio a Gualdo Tadino: lo riferisce la Usl Umbria , in merito all'esito dei 100 tamponi eseguiti dopo che sette persone che avevano preso parte alla cerimonia, erano risultate positive. Non sono ancora noti, però, i risultati dei tamponi dei residenti nelle Marche e in Toscana. Dei nove positivi umbri, cinque sono residenti nell'Alto Chiascio, tre nel Perugino e uno a Spoleto. Dalle indagini sanitarie svolte è emerso che, di questi, solo uno ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatico, altri due hanno ricevuto solo la prima dose, gli altri non risultano vaccinati. Attualmente tutti sono in buone condizioni di salute, in isolamento a casa. Sono stati eseguiti complessivamente circa 100 tamponi.