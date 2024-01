Sabato 13 Gennaio 2024, 08:59

PERUGIA - «Mamma, aiutami». La voce al telefono è lontana e agitata. Mentre chi è alla cornetta spiega con calma: «Sono il maresciallo Torino. Sua figlia ha avuto un incidente, è qui con noi, dobbiamo decidere cosa fare». E se dall'altra parte c'è un'anziana ci sono buone probabilità che – essendo chiaramente una truffa – i criminali riescano nel loro intento di ottenere subito soldi e gioielli come “cauzione” per togliere la ragazza dai guai. Ma non in questo caso, perché i truffatori non hanno fatto i conti con Silvana che, avrà anche 78 anni e qualche acciacco, ma nonostante la paura iniziale è rimasta lucida. Ha detto al finto carabiniere di voler chiamare l'altro suo figlio e il maresciallo ci ha provato: «Suo figlio è qui e sta assistendo la sorella».

Peccato che la mamma lo avesse sentito pochi minuti prima e che quella voce in lontananza («Mamma stai tranquilla») non gli è parsa per nulla la sua. Tanto che Silvana sbatte il telefono in faccia al carabiniere e fa il numero del figlio. E quando dall'altra parte sente ancora il maresciallo capisce che il telefono di casa ha qualcosa che non va e chiede aiuto alla vecchia maniera: esce sul terrazzo e inizia a gridare. A pochi metri, sente una macchina allontanarsi sgommando: forse suggestione o magari sono i truffatori che speravano solo di poter entrare in casa. Che insieme alla conoscenza della famiglia («Lei è la moglie di Elio?»), del nome della figlia e forse anche dell'assenza di altri parenti in casa in quel momento dimostrano sia stata studiata e “attenzionata”, come dicono le forze dell'ordine.

Truffa sventata, la terza in pochi giorni solo nel Perugino, e raccontata sui social dal figlio vero di Silvana, il sindaco di Passignano Sandro Pasquali, che ha denunciato tutto ai carabinieri (anche qui, quelli veri): «Mi rivolgo in questo caso da figlio e da sindaco alla cittadinanza, perché questi tentativi di truffa sono pericolosi, e rischiano di mettere a repentaglio le persone. Dobbiamo avere la forza di proteggere i nostri anziani, e per questo con mia mamma abbiamo deciso oltre che di denunciare anche di raccontare. Insieme al Centro Anziani in passato abbiamo fatto corsi per difenderci da questi delinquenti, e credo che dobbiamo tornare a farne più possibile. Solo aiutandoci e parlando sconfiggiamo questa feccia della società».