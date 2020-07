Tenta il suicidio dal ponte di Augusto, volontari e carabinieri la salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era pronta a gettarsi nel vuoto dal Ponte d’Augusto: carabinieri e volontari l’hanno fatta desistere. Una donna di mezza età oggi, ventidue luglio, a mezzogiorno ha tentato di togliersi la vita al Ponte d’Augusto, che prende sempre più l’idea di luogo estremo. La signora, straniera di origine ma residente nell’Amerino, si era ben organizzata, superando le barriere messe apposta, con una scala che si era portata da casa. Una volta scavalcata la recinzione si è pian piano avviata verso il bordo a nord. Nel frattempo, sono passate da lì due auto della Prociv Narni. Ai giovani che venivano da un servizio insieme alla Cooperativa Cips, è bastato una occhiata per capire cosa stava accadendo e così alla loro prontezza deve la vita la donna: l’hanno chiamata e l’hanno fatta distrarre, iniziandoci a parlare mentre scavalcavano con difficoltà la recinzione. Nel frattempo hanno però chiamato il 112, che ha immediatamente mandato pattuglie da Narni e Narni Scalo. La conversazione è continuata sui motivi del gesto ma pian piano un carabiniere ed un volontario, Michele Smorlesi, hanno fatto il passo necessario per afferrarla. Poi le cure, poi anche l’arrivo del marito, che la stava cercando. Una storia finita non tragicamente come quella di un anno e mezzo fa quando da quel ponte si gettò, durante le feste di Natale, la commerciante narnese De Pretis, la cui famiglia si sta battendo anche perchè vi siano poste delle recinzioni inaccessibili a protezione di quel ponte.