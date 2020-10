«Sono arrabbiato per il primo tempo». Lucarelli allenatore della Ternana non fa sconti ai calciatori dopo il pareggio (3-3) con la Casertana

AVELLINO - «Sono arrabbiato per i primi 45 minuti». Ad Avellino dove si è giocata Casertana-Ternana terminata 3 a 3 per l'indisponibilità dello stadio della squadra campana, l'allenatore Cristiano Lucarelli analizza un pareggio amaro.

«Pareggiare in pieno recupero ci può stare, fa parte del gioco del calcio. Quello che proprio non mi aspettavo è l'approccio del primo tempo». Cosa è successo? «Ci hanno sovrastato nei gioco individuale, nella corsa, nell'intensità, nella pressione. Una partita come questa dovrebbe essere presa a modello e guardarla tutti». Perché? «Perché si parla e si scrive di modulo. Poi il modulo non serve a niente se la mente non aiuta i calciatori. La stessa squadra che nel primo tempo va nello spogliatoio sotto di due gol, rientra in campo e in cinque minuti riesce a pareggiare. Le partite si giocano con la giusta rabbia e motivazione. Bisogna sacrificarsi sempre. Nella prima frazione di gioco non ci siamo riusciti».

Eppure ai gol nel primo tempo di Fedato e Mataresse, hanno risposto Falletti, Peralta e Furlan, prima del pareggio di Cuppone. Tre gol per una squadra che fino a questo momento non ne aveva subiti, non sono troppi? «I primi due sono arrivati su palla inattiva, l'altro è stato bravo il calciatore della Casertana a vincere l'uno contro uno con Russo. Ho deciso di cambiare gli esterni perché mi sembrava giusto e Peralta, a prescindere dalla rete, mi è piaciuto. Diakitè è dovuto uscire per un problema muscolare che sarà valutato martedì alla ripresa. Palumbo ha pagato come tutti gli altri l'approccio del primo tempo. Nonostante non abbia i minuti sulle gambe l'ho trattenuto in campo perché ho dovuto effettuare altri cambi».

