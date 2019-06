Perugia, anziano morto nel Caina: «Ugo e Pimpa, i suoi due cani, sono vivi. Troviamoli»

Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Una storia che ha fatto il giro della città e di cui tutti si stanno interessando. Nell'apprendere esterrefatti della morte di un uomo di 75 anni, Gino Brizi di San Mariano, travolto nella giornata di martedì dalle acque del Caina (ingrossate dal maltempo di inizio settimana) a bordo della sua auto tra Solomeo e Castel del Piano, nel rimanere scioccati da questa disgrazia, in tanti si sono chiesti se il destino dei due cagnolini che erano in auto con lui fosse stato lo stesso del loro padrone.Pare proprio di no, e per questo motivo è partito un tam tam sui social network affinché possano essere ritrovati. Sia la famiglia di Brizi che la pagina facebook "Sportello a 4 zampe - Provincia di Perugia" dalla giornata di venerdì hanno infatti reso noto come Ugo e Pimpa, i due cani di Brizi, siano stati avvistati a non molta distanza da quel guado del Caina in cui molto probabilmente l'uomo ha perso il controllo dell'auto e cioè nella zona di Solomeo.Ecco l'ultimo aggiornamento: «Ugo e Pimpa, i cani dell’incidente sul fiume Caina, sono stati avvistati tra Solomeo e Castelvieto. Chiediamo a chi li vedesse di scattare una foto per capire se sono realmente loro. Chi avesse notizie, per favore, chiami 3381630699 o 3470852251» scrivono dallo Sportello a 4 zampe.