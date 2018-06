Soldi in cambio di sesso: Perugia, altre ragazze molestate alla stazione

PERUGIA - Dopo la denuncia, attraverso i social network e le colonne de Il Messaggero, da parte di una giovane perugina di una pesante forma di molestia sessuale subita alla stazione qualche giorno fa ad opera di un sessantenne, il caso sembra non finire qui: altre proposte di soldi in cambio di sesso sarebbero state fatte ad altre giovani donne che si trovavano nella zona della stazione Fontivegge.



Le modalità sarebbero simili a quelle già emerse: ragazze prima seguite e poi fermate con l'offerta successiva di soldi in cambio di sesso. La polizia, anche attraverso gli agenti della polizia ferroviaria, sta svolgendo accertamenti.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



