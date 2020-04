I soldi delle paghette messi da parte donati al Santa Maria di Terni per combattere il coronavirus. Di tante donazioni che stanno arrivando in questi giorni, quella fatta dalla piccola Matilde Ferentilli ha un significato doppio. La generosità e la consapevolezza della battaglia che la sua città sta affrontando. Aspetti che a otto anni sono già nel quotidiano della piccola Matilde. I risparmi che sarebbero serviti per comprare figurine e riviste per bambine sono stai consegnati questa mattina al commissario straordinario dell'ospedale di Terni Andrea Casciari da un amico della famiglia Ferentilli, il medico Stefano Donzelli. Soldi spicci contenuti in un piccolo salvadanaio con la scritta "grazie per quello che fate", firmato Matilde con tanto di cuore disegnato. Ultimo aggiornamento: 13:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA