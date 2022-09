Mercoledì 7 Settembre 2022, 09:21

TERNI Incubo bolletta anche per le società calcistiche che per sopravvivere, o comunque limitare gli aumenti, ricorrono alle energie rinnovabili e lanciano un appello alle istituzioni. «Con i pannelli fotovoltaici e il nuovo manto erboso in sintetico conteniamo i consumi, ma non basta» dice il presidente della Narnese, Paolo Garofoli. Sandro Corsi, patron dell'Olympia Thyrus, chiama in causa la Lega Dilettanti: «Il presidente Repace nulla può fare su tariffe di luce e gas, ma per quanto riguarda l'acqua può chiedere alla Regione di intervenire con una norma che consenta alle associazioni sportive dilettantistiche di usufruire di una bolletta concordata con le amministrazioni locali, visto che le società di calcio pagano tanto quanto le famiglie. L'ho fatto presente più volte, ma non si è visto nulla». Si parla di incrementi 3-4 volte superiori rispetto lo stesso periodo dell'anno scorso.

«Per l'irrigazione del campo e le luci di notte nel luglio 2021 abbiamo speso 441 euro mentre quest'anno la bolletta è stata di 1.772 euro» dice Maurizio Gambino, presidente dello Sporting Terni: «Lo scorso anno abbiamo speso nel complesso 20.000 euro di utenze - prosegue Gambino - se le previsioni saranno confermate quest'anno spenderemo 80.000 euro. Le rinnovabili, come solare e fotovoltaico, sono l'unico modo per riscaldare l'acqua per le docce. Ma in questo caso la difficoltà è legata alle fidejussioni necessarie per investire sui pannelli. Ci vorrebbe un aiuto dell'ente pubblico, nel nostro caso proprietario dell'impianto sportivo, che potrebbe garantire l'investimento e permetterci di ripagare nel tempo il costo dell'energia. Se lo Stato non ci aiuta il giocattolo si rompe e saremo costretti a chiudere».

Per Antonio Cardona, presidente del Terni Football Club: «L'unica soluzione è stare più attenti ai consumi, non si può chiedere uno sforzo ulteriore alle famiglie. La bolletta triplicata è un problema reale. Al Terni Est i pannelli ci sono, entro un mese funzioneranno anche quelli sui campi della Passpartout. Non possiamo fare che adeguarci, ma ci aspettiamo interventi dall'alto». Maurizio Sciarrini è presidente della Polisportiva Ternana e del San Valentino Sporting Club: «Molti dimenticano che le associazioni sportive come la nostra fanno praticamente attività sociale e cioè bassa marginalità e quote popolari. O aumentiamo le quote o rinunciamo ad alcuni servizi».

La bolletta per i costi della tensostruttura del mini volley e del tennis è schizzata da 300-400 euro di marzo 2021 ai 1.500 euro di marzo 2022. «Bisogna eliminare le accise sul mondo sportivo laddove si svolge attività sociale o di prevenzione alla salute - aggiunge Sciarrini - la preoccupazione è anche per il nuovo regime dei contributi dei collaboratori sportivi che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio e che prevede un rincaro del 25% a carico delle società rispetto ai rimborsi che superano i 5 mila euro all'anno». Il rincaro peserà sul bilancio della Narnese per almeno 40.000 euro oltre ai normali costi di gestione: «Una situazione che ha colto di sorpresa l'Europa, non solo le società sportive italiane. Mi aspetto soluzioni a livello europeo che non possono venire solo dal mondo sportivo - dice il presidente Paolo Garofoli - da noi per fortuna il Comune di Narni è stato lungimirante, ma servono interventi non solo per rifare il look agli stadi in ottica sicurezza. Altrimenti qualsiasi attività sportiva potrebbe diventare presto insostenibile».

L