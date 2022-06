"Sogno e son desto" con Massimo Ranieri: annullata anche la tappa ternana

Terni- Lo spettacolo “Sogno e son desto” di Massimo Ranieri previsto per domani giovedì 16 giugno all’Anfiteatro Romano di Terni è annullato causa l'incidente avvenuto il mese scorso durante la tappa napoletana del tour.

A pochi minuti dall’inizio del suo concerto presso il Teatro Diana di Napoli, Ranieri era caduto scendendo dalla scaletta al centro del palco e aveva battuto la schiena.

Rimasto a terra a lungo, era stato soccorso dagli operatori del 118 e portato al Cardarelli dove era stato ricoverato. “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”, aveva riferito all’Ansa il suo staff.

La tournée nazionale, però, è stata costretta a subire cambiamenti dovuti all’impossibilità dell’artista ad esibirsi.

I biglietti precedentemente acquistati, spiegano gli organizzatori, hanno la possibilità di essere cambiati per lo spettacolo che si terrà domenica 4 dicembre 2022 al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto.

Chi fosse interessato, può tornare allo stesso punto vendita, dove ha acquistato il biglietto, per l’annullo del vecchio titolo e l’emissione del nuovo biglietto.

Per quanto riguarda i biglietti acquistati on-line bisognerà seguire la modalità di richiesta di rimborso indicata sui siti internet dei circuiti di vendita e provvedere all'acquisto di uno nuovo per la data di Spoleto.

Per coloro che non potranno assistere allo spettacolo nella nuova data a dicembre 2022, è possibile richiedere il rimborso entro e non oltre il giorno venerdì 22 luglio p.v., rivolgendosi al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.