Ucciso da un pezzo di cibo mentre è a cena. Una tranquilla serata estiva sì è trasformata in tragedia cancellando la vita di un 60enne. E’ accaduto nella tarda serata di sabato durante una cena in un ristorante dell’hinterland di Foligno. L’uomo, un 60enne residente nella zona del Comune di Trevi, stava mangiando quanto un boccone, pare un pezzo di carne, gli ha causato una occlusione che non gli ha lasciato scampo. Immediata la richiesta di soccorso che ha visto uomini e mezzi del 118 raggiungere il locale ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Il teatro della tragedia ha visto intervenire anche i carabinieri della Compagnia di Foligno che hanno svolto, come da prassi, le procedure di rito. Una profondissimo sconforto misto ad altrettanto profondo dolore ha travolto quanti erano presenti in quei drammatici momenti. Un evento che è stato fatale per il 60enne e che ha trasformato una serata estiva in allegria e spensieratezza in tragedia. Purtroppo non è il primo caso registrato nel tempo a livello nazionale, relativamente ad un decesso determinato dal soffocamento prodotto da un pezzo di cibo, spesso un pezzo di carne. Un caso recentissimo è stato quello di un 34enne venuto a mancare dopo la metà di maggio scorso in Toscana. L’uomo, in quel caso, stava mangiando una bistecca alla fiorentina quando un pezzo di quella carne l’ha soffocato. In quel contesto il 34enne tento di far capire a chi gli era vicino, dopo qualche colpo di tosse nel tentativo di liberare l’ostruzione causata dal cibo, che non riusciva a respirare. A nulla sono valsi i soccorsi e anche in quel caso per il 34enne non c’è stato nulla da fare.

Tornando alla vicenda umbra, come da protocollo, sono state avviate le verifiche e gli approfondimenti del caso e la causa del decesso sarebbe stata indicata come dovuta ad una ostruzione causata da cibo. Una tragedia assurda, quella che ha spezzato la vita del 60enne, in una serata dove nulla poteva far immaginare cosa poco dopo sarebbe irreparabilmente accaduto. Un dolore senza fine ed incolmabile, quello scatenato da questa assurda morte in una serata iniziata con gioia e serenità e conclusa drammaticamente in lacrime. La fase attuale chiede il massimo rispetto da parte di tutti ed il silenzio per questo dramma irreparabile che ha sconvolto tutti.