La società Terna modello di sostenibilità, decisivi i numeri del Centro Italia

PERUGIA - In primo piano il dialogo con il territorio e il rapporto con le comunità locali. Sono questi i fattori rilevanti che hanno consentito alla società Terna - il gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete di trasmissione nazionale - di essere confermato tra i leader nell'attuazione delle buone pratiche in campo ESG. I dati riferiti all'area del centro-italia, e anche all'Umbria, sono esempio di ciò. Nell'area Centro-Sud, nel 2022, sono stati 247 gli incontri sul territorio con il coinvolgimento di 115 soggetti istituzionali. La società è stata inclusa per il tredicesimo anno consecutivo nell’indice STOXX “Global ESG Leaders”, e nei sottostanti indici “Environmental Leaders”, “Social Leaders” e “Governance Leaders”, gestiti dalla società Qontigo, parte del gruppo Deutsche Börse, che seleziona le migliori aziende nel mondo - presenti nell’indice borsistico internazionale STOXX Global 1800 - in base alle best practice adottate in campo ESG.