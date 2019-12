Detenuto pestato nel carcere di Orvieto, il Sappe protesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO Venerdì 27 dicembre è stata una giornata di grande tensione al carcere di Orvieto: un detenuto, italiano, è stato pestato da alcuni compagni di pena, e ha riportato in seguito all’aggressione un trauma cranico e diverse fratture ossee. Subito soccorsa, la vittima è stata trasferita all’ospedale di Orvieto, dove viene attualmente piantonata da agenti della polizia penitenziaria. Protesta il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria): «Il grave episodio dimostra come la gestione dell’istituto di orvieto si dimostri fallimentare in molti aspetti e non garantisca la tutela né dei detenuti né del personale di polizia penitenziaria» afferma Donato Capece, segretario generale. «Un carcere che prima prevedeva la presenza di detenuti con un basso profilo di pericolosità è oggi invece destinazione di soggetti violenti, ma rimane aperto per i detenuti fino alle 21 e totalmente sguarnito di personale» continua. Capece afferma inoltre che a nulla sono valse le rimostranze sindacali, e che non è accettabile mettere un solo agente a presidiare le tre sezioni detentive.