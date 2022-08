Domenica 21 Agosto 2022, 10:01

TERNI Il Comune tira dritto sul taglio dei pini in viale Borsi, così come tirano dritte le associazioni che a quel taglio si stanno opponendo e che annunciano per domani un sit-in di protesta. Per la vicesindaca con delega al verde, Benedetta Salvati, è una questione di sicurezza. A Il Messaggero, prima di Ferragosto, aveva dichiarato che: «non permetterò, fino a quando sarò assessore, che qualcuno possa correre, anche solo il rischio, di morire come Elena Aubry, la 25enne deceduta in un incidente sulla Ostiense a Roma a causa delle condizioni della strada costellata di avvallamenti e di radici pericolose». Solo per un puro caso, mercoledì scorso in viale Fonderia nessuno è rimasto ferito dal cedimento di un grosso ramo di pino caduto sull'asfalto di una strada molto trafficata. Ma né questo episodio né gli alberi abbattuti dall'ultima ondata di maltempo nel Ternano e che in Toscana hanno provocato anche due vittime, sono stati sufficienti a far desistere chi a quel taglio si oppone. Pierluigi Rainone, segretario del circolo Verdi Ambiente e società e portavoce del comitato Sos Verde pubblico Terni, attraverso i social, fa sapere di aver depositato ieri mattina presso i carabinieri una denuncia - querela nella quale, tra l'altro, si chiede TERNI Il sequestro probatorio e preventivo degli alberi. «Ad oggi sostiene - non c'è nessuna evidenza della pericolosità dei pini e la perizia effettuata non è stata effettuata con i mezzi strumentali idonei». La vicesindaca Salvati è certa del contrario: «la presenza dei pini non è più compatibile con le condizioni di sicurezza della strada. Quelli di viale Borsi sono tutti ultra cinquantenari e le radici hanno smembrato i marciapiedi e il manto stradale rendendoli pericolosi». Nell'atto redatto dall'avvocatessa del comitato Sos Verde pubblico Terni, Valeria Passeri, si ipotizza il reato di danneggiamento e di «deturpamento delle bellezze naturali di cui all' art.734 c.p., almeno nella forma del reato di pericolo». «Invito tutti a venire lunedì mattina in viale Borsi, dalle 7 in poi, per un sit-in di protesta contro gli abbattimenti continua Pierluigi Rainone - Le voci dei ternani contrari a questo ennesimo scempio ambientale devono essere ascoltate. A Terni si muore come mosche di tumore e di altre patologie neurodegenerative: è ora di dire basta». Intanto in viale Borsi è stato già predisposto il cantiere. Il taglio avverrà per step. Si comincia dal tratto iniziale, verso viale Battisti. Nella porzione compresa tra l'incrocio con via Alunno, via Pinturicchio e viale Battisti ieri mattina sono comparsi i cartelli con il divieto di sosta con eventuale rimozione forzata su entrambe le corsie e stop alla circolazione per tutti i veicoli nei giorni di lunedì 22 e martedì 23 agosto dalle 6 alle 15. I pini da tagliare complessivamente sono 36. L'intervento sarà eseguito sul modello di quello già realizzato in viale Campofregoso: si parte con l'abbattimento, quindi si procede con la rimozione dei ceppi, la fresatura delle radici, il ripristino della carreggiata e la posa dei nuovi alberi. «Saranno piantati degli aceri ha spiegato la vicesindaca Si tratta di alberi la cui chioma ricresce in fretta. Per questo nell'arco di un anno avremo via Borsi di nuovo tutta alberata e verde».