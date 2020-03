Sistema Museo pubblica online il convegno su "Germanico Cesare...ad un passo dall'Impero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua l'impegno degli enti museali nel promuovere la fruizione virtuale del loro patrimonio storico artistico. Da oggi Sistema Museo pubblica online il convegno internazionale “Germanico Cesare… a un passo dall’Impero”. Si tratta di una serie di video girati il 24 e il 25 maggio scorsi ad Amelia (Tr) in occasione di uno degli eventi più importanti nell'ambito delle celebrazioni per il bimillenario della morte di Germanico. Due giornate di interventi da parte di esperti di livello internazionale che hanno approfondito la figura di Claudio Druso militare, politico, letterato e diplomatico, di cui il museo amerino conserva una statua bronzea unica al mondo.Il convegno, introdotto Daniele Manacorda e Marcello Barbanera, rispettivamente Presidente del Comitato nazionale e Presidente del Comitato scientifico per le celebrazioni del bimillenario della morte di Germanico ha rappresentato un pietra miliare nel percorso di ricostruzione della vita e delle opere del grande condottiero romano grazie all'intervento di una rosa di studiosi di fama internazionale.