Sir in semifinale di Champions per lo stop allo Zenit. Ora testa alla Coppa Italia

PERUGIA Entra nel vivo della settimana che porta alla conquista della Coppa Italia, ma per la Sir Perugia l’attenzione è rivolta anche al più vasto palcoscenico della Champions League. Perché ieri, con una decisione «con effetto immediato» la Cev, organismo europeo della pallavolo, ha escluso le formazioni russe dalle competizioni europee. Una mossa che interessa direttamente la Sir, che avrebbe dovuto sfidare lo Zenit San Pietroburgo nel doppio confronto dei quarti di Champions League. Inizialmente era stato disposto che la partita di andata, prevista per il 9 marzo, si sarebbe dovuta giocare in campo neutro. Ieri la Cev ha inasprito le misure scaturite, come per altri sport, dopo l’invasione della Russia in Ucraina. La società parla di «decisione che quindi annulla di fatto il quarto di finale di Champions League tra Sir Sicoma Monini Perugia e Zenit San Pietroburgo». La Lega Pallavolo, nel commentare la notizia in una nota, ha aggiunto che così Perugia «approda in semifinale». Intanto c’è da pensare alla Coppa Italia. Sabato pomeriggio sfida fra bianconeri e Gas Sales Bluenergy Piacenza (le altre semifinaliste sono Itas Trentino e Allianz Milano). Ieri conferenza di presentazione con i protagonisti della sfida a quattro. Per la Sir c’erano il capitano Leon e il coach Grnic: «Saranno due giorni di pallavolo di alto livello, è difficile fare pronostici su chi andrà in finale e questo è il bello del campionato italiano. La Coppa Italia è un trofeo importante per noi e per la società». La Final Four si giocherà a Bologna. Perugia in campo sabato alle 15.15 in diretta Rai Sport.