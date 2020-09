Sir Volley Perugia, l’ok per i tifosi. Ecco quanti entrano e le regole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - C’è l’ok del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al piano presentato dalla Sir Perugia per la presenza di pubblico, in forma ridotta al 25 per cento (dunque poco meno di 1.000 tifosi, cui vanno aggiunti gli addetti ai lavori) in occasione dell’andata di Supercoppa che si giocherà domenica alle 20,30 contro Modena. I tifosi, che rientrano al PalaBarton dopo oltre 6 mesi, dovranno presentarsi con il biglietto (da oggi prelazione per vecchi abbonati su Vivaticket) e l’autocertificazione. «Abbiamo previsto 4 varchi per l’ingresso e 8 per l’uscita. L’ingresso comincerà alle 18,30», spiega al Messaggero il direttore generale Sir Bino Rizzuto.Prima di raggiungere il posto assegnato (con un distanziamento interpersonale di ben oltre 1 metro), i tifosi dovranno sanificarsi le mani e indossare sempre la mascherina. A monitorare i flussi ci saranno più steward del solito: 50. Un numero necessario anche perché il pubblico dovrà essere accompagnato quando si alza, ad esempio, per andare al bagno. Manco a dirlo, la vecchia tradizione dei tifosi in campo a fine partita sarà ovviamente vietata. Ecco i dettagli del super piano, approvato dal comitato che è stato presieduto dal prefetto di Perugia Armando Gradone, cui ha partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei, che ha permesso alla Sir di ottenere l’ok per riportare una parte di tifosi nel PalaBarton.Riguardo i biglietti, nel dettaglio la società bianconera ha reso noto che da oggi venerdì 11 «a partire dalle ore 13 sarà possibile acquistare il biglietto per gli abbonati della passata stagione che godranno del diritto di prelazione fino alle ore 13 di sabato 12 quando, in caso di eventuali rimanenze, verrà aperta la vendita libera».L’acquisto è possibile solo online su www.vivaticket.com. «Potranno essere utilizzati i voucher richiesti per la stagione 2019-2020. Per acquistare il biglietto occorrerà il codice del singolo abbonamento alla voce: Cod. Accesso. La biglietteria al palazzetto rimarrà pertanto chiusa. Per poter acquistare il biglietto è necessario inserire obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono. Il nome del biglietto dovrà tassativamente corrispondere alla persona che verrà a vedere la partita. Il prezzo del biglietto, comprensivo dei costi di prevendita, sarà di € 30,00 per i settori GRADINATE II° ANELLO, CURVA SAN MARCO e CURVA BLOCK DEVILS. I settori TRIBUNA VIP e DISTINTI saranno riservati agli sponsor della società bianconera».