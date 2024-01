Sir, vittoria di forza contro i rivali storici della Lube: 3-0

PERUGIA Vittoria di peso ieri per la Sir Susa Vim Perugia che al PalaBarton, nella terza di ritorno, ha rifilato un secco 3-0 (parziali 25-14, 25-20, 25-17) all’eterna rivale Cucine Lube Civitanova. Un colpo che vale il sorpasso bianconero nella conta delle vittorie nei faccia a faccia fra le due big di Superlega: Perugia adesso è in testa con 33 trionfi, uno in più dei cucinieri. Un dettaglio. Conta di più la prova di carattere offerta ieri da Giannelli (mvp) e compagni, precisi in tutti i fondamentali. «Bella vittoria, tre punti importanti anche per il futuro», ha detto Ben Tara a fine gara. Con i tre punti conquistati la Sir sale a 34 tiene il passo sulla capolista Trento, sempre a +3. Sabato prossimo altro big match: Perugia fa visita a Modena. Poi, testa alla Coppa Italia (27 gennaio).



SUPER AVVIO

Lube in campo senza il libero Fabio Balaso (assente per un lutto familiare), di certo un punto a sfavore della Lube. Al suo posto il secondo libero Bisotto. In avvio Perugia, che schiera Ben Tara titolare, mette subito in difficoltà la linea di ricezione della Lube: ace di Semeniuk (2-1). Agevola la Sir anche un errore di Nikolov (5-2). Ma è solo l’avvio di una battaglia. I Block Devils spingono forte (8-5), ma l’ex Zaytsev non ci sta (8-7). Risponde a tono l’inesauribile Plotnytskyi, che attacca forte e trova varchi al servizio (14-11). Così non è per la Lube, che si scontra sul muro di Giannelli e cede terreno (18-13), complici troppi errori in attacco (22-13).

Perugia dice 1-0 (25-14).



ALLUNGO SIR

De Cecco e compagni provano a ritrovare ritmo al cambio campo (2-2), ma Perugia resta compatta. Russo fa centro al servizio (4-3), Ben Tara mura Zaytsev (7-5). La strada della fuga sembra imboccata, ma Civitanova reagisce con un muro di Chinenyeze (9-8). La Sir non si scompone, attacca a viso aperto con Semeniuk (13-10) e allunga. L’ex Anzani prova a rilanciare i suoi (17-14), ma Flavio e Ben Tara, quest’ultimo in crescita nel set, non ci stanno (21-17). Tanta pressione che la squadra di Blengini non riesce a frenare: Perugia dice 2-0 (25-20).



PERUGIA ESULTA

L’ace di Chinenyeze apre il terzo parziale, replica dai nove metri Lagumdzija (1-5). Prova a resettare così la Lube, ma dura poco. Ben Tara spezza il ritmo e rilancia i Block Devils (4-5), che sorpassano con il doppio ace di Plotnytaskyi (8-7). Riprendono a macinare punti anche Giannelli e Semeniuk, mentre la Lube torna a soffrire in ricezione e a muro (14-10 e 17-13), ma anche in attacco. La Sir, che sbaglia poco o niente, approfitta e scappa via portandosi sul +5. Zaytsev e compagni non riescono a tenere il passo: Semeniuk trova l’ace del 23-16. La parola fine la scrive Lagumdzija che spara fuori una battuta (25-17).