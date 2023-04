Martedì 25 Aprile 2023, 10:30

PERUGIA - La corsa al pass per la Challenge Cup riporta la Sir Safety Susa Perugia di fronte ai grandi rivali della Valsa Group Modena. Un classico, molto atteso dai tifosi bianconeri, arrivato al confronto numero quarantaquattro di sempre (con Perugia vittoriosa 23 volte nei 43 precedenti). Squadre in campo oggi alle 18 al PalaBarton. La Sir, reduce dalla vittoria sudata (3-2) con Verona, va a caccia di un set per aggiudicarsi il passaggio alla fase semifinale del mini playoff quinto posto. «Arriva Modena e con loro sono sempre belle sfide», ha detto il centrale Roberto Russo, che ha detto la sua sul pubblico, notevolmente ridotto contro Verona rispetto alle scorse settimane quando in ballo c’erano i super titoli. «Spero che il pubblico sia presente, la curva lo è sempre, spero lo sia un po’ di più tutto il palazzetto. Affrontiamo una squadra forte e sarà una partita difficile, ma dobbiamo arrivare primi nel girone per affrontare poi le gare importanti in casa». Dopo la domenica di riposo, ieri pomeriggio allenamento tecnico per Andrea Anastasi ed i suoi ragazzi, stamani seduta video ed ultima rifinitura per scegliere il 6+1 di partenza. Possibile ipotizzare Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Solè e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete Modena di coach Giani, che arriva al PalaBarton dopo due sconfitte entrambe al tie break con Monza e Padova e dopo aver osservato il proprio turno di riposo, va a caccia di punti. Dovrebbe partire con Bruno in regia, Sala a chiudere la diagonale, Sanguinetti e Bossi al centro della rete, il belga Rousseaux in coppia con Rinaldi in posto quattro e Gollini a dirigere le operazioni in seconda linea.

PIANETA TIFOSI La partita sarà trasmessa in streaming su Voleyballworld.tv. Per chi sarà al palazzetto, le porte dell’impianto si apriranno alle 16,30. Come di consueto accesso dagli ingressi A1, A3, B2 e B3. La Sir ha ricordato che la biglietteria all’interno del palazzetto aprirà alle ore 14,30 per l’acquisto dei biglietti per il match.