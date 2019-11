Sir Perugia travolgente: Sora ko (3-0) e secondo posto

PERUGIA - Scala. Anzi, scala reale per la Sir Perugia. Ieri, con una rosa rivoluzionata in avvio, lo squadrone bianconero ha battuto Sora 3-0 (parziali 25-15, 25-21, 25-19) nel nono turno di SuperLega. per la Sir è stato il quinto successo di fila che, soprattutto, vale il sorpasso su Modena e il momentaneo secondo posto in classifica (22 punti).

Perugia: Piccinelli, Hoogendoorn 1, Tath 6, Biglino 4, Lanza 2, Russo 9, Atanasijevic 16, De Cecco 2, Plotnytskiy 15, Podrascanin 4, Colaci (L). N.E.: Costanzi, Leon, Zhukouski, Ricci (L). All.: Heynen.

Sora: Caneschi 7, Fey 5, Joao Rafael 9, Van Tilburg, Grozdanov 2, Scopelliti 1, Miskevich 11, Di Martino, Radke, Sirgente (L). N.E.: Alfieri, Battaglia. All.: Colucci. © RIPRODUZIONE RISERVATA