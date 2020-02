PERUGIA Una Sir Sicoma Monini Perugia rivoluzionata vince in 4 set al PalaBarton l’ultimo turno della fase a gironi di Champions League contro il Verva Varsavia (3-1, parziali 25-17, 25-27, 25-17, 25-19). Una partita ininfluente per la corsa al trofeo più ambito, perché primo posto del girone D e pass per i quarti erano già in tasca.

Perugia: Piccinelli (L), Ricci 11, Tath 5, Biglino 2, Zhukouski 5, Russo 13, Atanasijevic 16, Plotnytskyi 20. N.E.: Hoogendoorn, Podrascanin (L), Colaci, Leon, Lanza, De Cecco. All.: Heynen.

Varsavia: Kowalczyk 1, Kwolek 4, Krol 2, Brizard 1, Wrona 4, Niemiec 8, Grobelny 8, Jaglarski (L), Wojtaszek (L), Tillie 10, Udrys 15, Kozlowski,. N.E.: Kopysc. All.: Anastasi. © RIPRODUZIONE RISERVATA