Sir Perugia contro Monza, ecco l'accoppiata della finale scudetto. I Block Devils a caccia del poker

PERUGIA - Sir Susa Vim Perugia contro Mint Vero Volley Monza. Ecco le due protagoniste della finale dei playoff che assegnerà lo scudetto di pallavolo per la stagione 2023-2024. Il primo faccia a faccia sarà giovedì alle 20,30. Squadre in campo al PalaBarton, con il fattore campo a favore dei Block Devils che hanno chiuso la regular season al secondo posto, mentre Monza di coach Massimo Eccheli aveva chiuso con la quinta piazza. Nei playoff scudetto la Sir l’ha spuntata su Verona ai quarti, poi Milano in una semifinale in quattro sfide di alto livello. Monza aveva battuto prima Civitanova, mentre ieri sera si è presa il pass battendo Trento in gara 5, finita ai vantaggi al tie break. Ora si apre l’ultima fase, con l’ultima serie tricolore che premia chi ne vince tre su cinque. Dopo l’avvio di giovedì, gara 2 sarà il 21 alle 18, mentre gara 3 il 25 alle 18. Eventuali gare 4 e 5 il 28 e 1 maggio alle 18 e alle 17,30.Si sono riempite così le ultime due caselle del tabellone dei playoff. I precedenti, trentatre in tutto, dicono che Perugia l’ha spuntata 26 volte, mentre la squadra brianzola ha vinto in 7 occasioni. Il conteggio dei set dice 86 per i Block Devils, 36 per la Mint Vero Volley. L’ultimo confronto è quello della finale di Coppa Italia disputata a Casalecchio di Reno il 28 gennaio scorso, con vittoria della Sir (3-1) che ora va a caccia del quarto trofeo stagionale. I bianconeri guidati da Angelo Lorenzetti hanno vinto Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per Club. Ora Perugia, alla sua settima finale (dopo quelle nelle stagioni 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 e 2021-2022), cerca il bis dopo lo scudetto conquistato nella stagione 2017-2018, quella del triplete. Adesso per i bianconeri c’è l’occasione di uno storico poker.C’è un primatista incontrastato nel roster bianconero in fatto di finali scudetto ed è Massimo Colaci. Il libero pugliese, mvp di gara 4 contro Milano, certifica per l’ennesima volta la sua straordinaria carriera e giovedì 18 inizierà la sua decima serie che assegna il titolo italiano (equamente ripartite tre Trento e Perugia).Prima assoluta in prima finale scudetto invece per sette Block Devils. Sono Tim Held, Jesus Herrera, Alessandro Toscani, Wassim Ben Tara, Flavio, Kamil Semeniuk e Gregor Ropret faranno infatti il loro esordio nella serie per il titolo italiano.Una curiosità, che è allo stesso tempo anche in questo caso la conferma di una carriera strabiliante, riguarda coach Angelo Lorenzetti che raggiunge la finale scudetto (sarà la nona totale) con la quarta squadra diversa dopo quelle conquistate in passato con Modena, Piacenza e Trento.Il menù di allenamenti della squadra vivrà in questi giorni del consueto ritmo settimanale con i bianconeri che lavoreranno sempre al PalaBarton anche domenica, lunedì e martedì mentre ovviamente i giorni in prossimità di gara 1 saranno decisi una volta conosciuto avversario e programma.Riccardo Gasperini