Sir, Herrera firma il rinnovo: l'opposto cubano resterà a Perugia

PERUGIA - Jesus Herrera resta alla Sir. L'opposto cubano classe '95 ha firmato il rinnovo contrattuale e continuerà quindi ad infiammare il pubblico del PalaBarton con le sue bordate micidiali. Stagione importante quella passata per Herrera, la sua prima a Perugia e nel campionato italiano dopo le esperienze in Argentina e in Francia. Una stagione nella quale il mancino dal braccio bionico è stato più volte protagonista con le sue giocate e con i suoi ingressi a partita iniziata come nella Final Four di Supercoppa ed al Mondiale per club. Sono stati 254 i punti messi a segno da Herrera, opposto di razza, esplosivo e velocissimo in attacco ed al servizio oltre che grande trascinatore del PalaBarton in pieno stile caraibico.

Il futuro imminente per Herrera è Cuba dove è in procinto di iniziare la stagione estiva con la maglia della propria Nazionale che lo vedrà tra l’altro nello stesso girone ed avversario degli azzurri in Brasile per le qualificazioni alle prossime Olimpiadi. Il futuro prossimo invece per “Zurdo”, come viene chiamato all’interno dello spogliatoio bianconero, si chiama ancora Perugia.