Martedì 11 Aprile 2023, 09:58

PERUGIA Stagione al capolinea per la Sir Safety Susa Perugia che ieri ha perso 1-3 (parziali 25-18, 21-25, 27-29, 23-25) gara 5 dei quarti dei playoff scudetto contro l’Allianz Milano. Il pass per la semifinale, dove c’era al varco la Lube Civitanova, è andato ai ragazzi di Piazza autori di una prova di carattere nonostante un PalaBarton caldissimo. L’entusiasmo, come le certezze di Perugia, si sono sciolte nel giro di un paio di set, portando ad un finale amarissimo dove non sono mancanti alcuni fischi. «L’idea di gioco che avevo non è stata applicata perché gli attori che avevo non erano tranquilli», ha detto coach Anastasi che ha parlato comunque di una stagione non fallimentare. Il bilancio finale del patron Sirci si attesta sulla sufficienza. «Il mio voto? Sei. Abbiamo vinto Supercoppa e mondiale, che però forse ci ha un po’ satollato». Amarezza nelle parole di Giannelli: «Delusione enorme, tanto rammarico. C’è poco da dire, abbiamo perso, loro sono stati più bravi».

LA PARTITA

Schiaccia Ishikawa, risponde Russo. Inizia così gara 5 dei quarti per Sir e Allianz. Avvio di studio, complice anche una battuta poco pungente (3-3 e 7-7). I Block Devils crescono in copertura e trovano il primo allungo (12-9). Ma in luce c’è più che altro il muro (15-11), spina nel fianco per una Milano che a sprazzi ricuce (16-14) ma sente il pressing bianconero (18-14). Ossigeno per Giannelli e compagni, che prendono il largo (23-15) e strappano il primo parziale (25-18). Ritmo martellante al cambio campo. Milano vuole ribaltare (4-5), la Sir gestisce e tiene botta con Semeniuk e Flavio (7-5). Ma la squadra di Piazza ha cambiato passo (9-11). Herrera spezza il ritmo avversario, ma Ishikawa gonfia i muscoli (suo l’ace del 10-14) e lancia i suoi (13-16). I Block Devils restano ancora in scia complice un buon muro (16-18). Anastasi prova a giocare la carta Leon, partito dalla panchina, ma non basta a mettere la freccia. L’Allianz trova la parità dei set (21-25). A partita riaperta Milano gioca a viso aperto e si prende la scena (4-7). Perugia pare aver perso l’intesa dell’avvio e cede terreno (5-9). Torna a lottare dopo un ruggito al servizio di Herrera (9-10), ma la strada resta in salita (10-14). Semeniuk e compagni lottano, ma vanno a corrente alternata sottorete e Piano spinge avanti i suoi (15-19). Anastasi rigioca la carta Leon e la scossa arriva (18-19 e 23-22). Decidono i vantaggi, dove la tensione sale e ala fine la spunta Milano (27-29). Il sorpasso dell’Allianz gela il PalaBarton e carica a mille i ragazzi di Piazza (1-3), mentre per Giannelli e compagni il set della vita parte male (3-6). Continua a rendere le cose difficili una battuta che si scontra sulla rete (6-9). Herrera e Leon provano a metterci ancora una pezza, ma il gap resta nonostante buone difese (10-14). Un Semeniuk che non si perde d’animo riesce a dare speranza alla Sir, che per un attimo ricuce (15-15) ma torna subito a soffrire i colpi di Milano (16-18) in un set tiratissimo che si gioca punto su punto (20-22) e si chiude nel modo più amaro per Perugia. Una schiacciata di Ishikawa lancia Milano in semifinale (23-25). La stagione della Sir si chiude con qualche fischio che piove dalle tribune del PalaBarton.

Perugia: Giannelli 4, Herrera 20, Flavio 8, Russo 3, Semeniuk 15, Plotnytskyi 8, Colaci (L), Piccinelli (L), Leon 3, Rychlicki, Solè 2. N.E.: Ropret, Cardenas, Mengozzi. All.: Anastasi, vice Valentini.

Milano: Porro 3, Patry 10, Piano 4, Loser 10, Mergarejo 14, Ishikawa 18, Pesaresi (L), Ebadipour 4, Vitelli 1, Lawrence, Bonacchi, Fusaro. N.E.: Colombo (L). All.: Piazza, vice Daldello.

Arbitri: Marco Zavater - Gianluca Cappello

Note: spettatori 3.457