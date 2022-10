Sipario! Si apre con "L'Attesa" la stagione teatrale del Mancinelli di Orvieto

Anna Foglietta e Paola Minaccioni sono le protagoniste de "L'Attesa", lo spettacolo con cui venerdì 28 ottobre alle 21 si apre ufficialmente "Sipario!" la stagione del Teatro “Mancinelli” di Orvieto firmata dal direttore artistico Pino Strabioli. Le due attrici molto amate dal pubblico daranno corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa, le due protagoniste della pièce di Remo Binosi, che fece conoscere l’autore veronese al grande pubblico nella storica messa in scena del 1994 diretta da Cristina Pezzoli.

Regista del nuovo allestimento prodotto dal Teatro di Dioniso Stabile del Veneto – lo spettacolo è in debutto nazionale a Orvieto - è Michela Cescon che dal 2017 ne è direttrice artistica e che, dopo la sua prima regia teatrale del romanzo di Alberto Moravia “La donna leopardo” (2019), ora porta in scena “L’Attesa” ovvero un dualismo moderno da teatro del ‘900, tra personaggi, ma anche drammaturgico tra il teatro di Rosa in lingua veneta e la letteratura ricca di immagini e inconscio di Cornelia.

Sebbene l’azione sia ambientata nel ‘700 i temi e i contenuti trattati sembrano parlare di oggi, come se non fosse cambiato nulla: la differenza di classe, il rapporto serva-padrona, il doppio, l’amore, il piacere, la maternità, il peccato, la punizione, il femminile, il male, la morte, la seduzione. Il rapporto serva-padrona, il doppio, il grande seduttore Casanova, la maternità, il male, la morte, sono raccontati con cambi di registro narrativo: dalla commedia al dramma, dal noir fino a sfiorare la tragedia. Il linguaggio è originale e sorprendente, con una naturale vis comica che garantisce una presa certa sul pubblico, paragonabile a quella dei testi di Goldoni e di Eduardo.

Intanto prosegue con successo la vendita degli abbonamenti alla nuova stagione teatrale del “Mancinelli”: «Abbiamo raggiunto i 200 abbonati – spiega la sindaca e assessora alla Cultura del comune di Orvieto, Roberta Tardani – stasera si apre ufficialmente la stagione con lo spettacolo "L'Attesa" al quale al momento assisteranno circa 350 spettatori. Ci mettiamo così alle spalle le difficoltà della pandemia – continua la sindaca - quando le limitazioni e la paura avevano allontanato la gente dai teatri. Centriamo un ottimo risultato frutto di un lavoro costante con cui sin dal post lockdown abbiamo rimesso il Teatro “Mancinelli” al centro della vita culturale della città, grazie alla passione e all'impegno di Pino Strabioli con cui abbiamo confezionato anche quest'anno una bellissima stagione».