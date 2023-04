Mercoledì 5 Aprile 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:39

PERUGIA - Un altro rinvio per l’udienza preliminare nei confronti di Sandro Pasquali, sindaco di Passignano uscente e candidato alle prossime elezioni amministrative, accusato dalla procura di truffa aggravata e continuata per i contributi previdenziali che gli vennero versati dal gruppo regionale del Partito democratico, per cui lavorava da anni. Il giudice Margherita Amodeo ieri ha accolto l’istanza di rinvio presentata da Pasquali con l’avvocato Nicola Cittadini, motivata dal legittimo impedimento proprio per il vicino impegno elettorale.

Il procuratore capo Raffaele Cantone (ieri in udienza il sostituto Annamaria Greco) parla di truffa aggravata perché commessa ai danni del Comune e continuata perché protrattasi nel tempo, dopo la sua elezione nel 2018, ma Pasquali è certo di poter dimostrare la totale correttezza del proprio operato. Nella sua memoria parte infatti da un’annotazione della polizia giudiziaria in cui si sottolineava come dalle parole di alcune persone informate sui fatti «non è emerso un chiaro obbligo di svolgere la prestazione lavorativa presso gli uffici della Regione dove ha sede il Gruppo». Pasquali, già sindaco di Passignano e già precedentemente dipendente del gruppo regionale, era stato assunto - «per la sua pluriennale esperienza», come «cerniera» con il territorio - nel febbraio del 2020 dallo stesso gruppo Pd (contratto rescisso lo scorso agosto) e dopo un mese aveva ottenuto l’aspettativa senza stipendio, richiesta da lui proprio per l’impegno da sindaco. Ma con l’aspettativa, sostiene la procura, Pasquali ha ottenuto il versamento dei contributi previdenziali da parte del Comune. Eppure, secondo la difesa, aver «esercitato un proprio diritto» ha anzi procurato al sindaco «un nocumento economico», perdendo circa 2.200 euro all’anno. Da qui, la richiesta di non luogo a procedere della difesa, contro la richiesta di rinvio a giudizio della procura: decide il giudice il prossimo 27 giugno.