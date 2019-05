Europee, l'Umbria è verde: Lega al 38 %. Crollo M5S. Il Pd arretra rispetto a un anno fa

Ultimo aggiornamento: 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Lega di Matteo Salvini supera il 38 per cento in Umbria (38,18%). Circa quattro punti oltre la media nazionale. Il Pd, squassato dallo scandalo sulla sanità si ferma al 23,9%, un punto percentuale in meno rispetto alle politiche del 4 marzo 2018, quelle del cappotto 5-0 per il centrodestra nei collegi uninominali.Il Movimento 5 Stelle incassa una batosta pesante: 14,6% contro il 27,3% di un anno fa. I grillini, di fatto tornano alla stessa percentuale delle regionali 2015.: l'Umbria è la regione in cui si è votato di più per le Europee e Comunali. I dati del ministero dell'Interno parlano di un'affluenza del 67,69 per cento per le Europee e del 71,49 per le Comunali. Sale intanto l'attesa per i risultati per i sindaci, anzitutto a Perugia: lo spoglio è previsto dalle 14.In base ai dati definitivi del Viminale, quando sono state scrutinate tutte le 1.005 sezioni umbre, la Lega raggiunge il 38,18%, seguito dal Partito democratico al 23,98%. Il Movimento 5 Stelle si ferma al 14,63%, seguito da Fratelli d'Italia al 6,58% e da Forza Italia al 6,42%., con Castiglione del Lago e Città della Pieve in cui i Dem vanno sopra il partito di Salvini. Da registrare un dato basso nelle aree del sisma.Andando a guardare i risultati nei due Comuni capoluogo, la Lega con il 31,57% e 27.354 voti è il primo partito alle elezioni europee a, in base ai dati definitivi del Viminale. Al secondo posto il Partito democratico, al 26,47% con 22.930 voti, seguito dal Movimento 5 Stelle con il 13,25% e 11.483 voti. Fratelli d'Italia è all'8,95% con 7.754 voti e Forza Italia al 7,15% con 6.198 voti.il distacco tra Lega e Pd è decisamente più marcato: 37,46% (​17.736 voti) Lega e 23,47% (11.109) per i Dem. Seguono i Cinquestelle con il 17,40 (8.237 voti), Forza Italia con il 6,08 (2880) e Fratelli d'Italia al 5,80 (2.746).Per quanto riguarda altri comuni umbri, clamoroso il dato didove la Lega è al 45 per cento. Nella vicina, dove si vota anche per il sindaco, Lega al 40%, Pd al 21,5 e 5 Stelle al 15.il Carroccio di Salvini ha ottenuto il 40,03% dei voti, ail 43,28% e ail 55,21%. Un dato che emerge dalla città di San Benedetto, sempre per le europee, è quello di Forza Italia che conquista il 27,64%. Il Pd in tutti e tre i centri colpiti dal sisma si ferma abbondantemente sotto il 20%: aottiene il 12,28%, ail 17,91%, ail 13,22%. Anche il M5S non sfonda in questa area e si assesta tra l'8,61% die il 14,29% dii pentastellati ottengono il 10,02%.Per quanto riguarda, la Lega è al 39 per cento, il Pd al 26.95, 5Stelle al 13.49 per cento e Forza Italia al 6.76%Ecco altri dati, nei Comuni in cui si è votato anche per il rinnovo delle amministrazioni comunali e in cui dunque questi dati per le Europee potrebbero fornire qualche anticipazione dello spoglio che, come detto, inizia alle 14.LEGA SALVINI PREMIER: 11.571 voti, 38,20%PARTITO DEMOCRATICO: 6.962 voti, 22,99%MOVIMENTO 5 STELLE: 4.709 voti, 15,55%FORZA ITALIA: 1.975 voti, 6,52%FRATELLI D'ITALIA: 1.707 voti 5,64LEGA SALVINI PREMIER: 11.571 voti, 38,20%PARTITO DEMOCRATICO: 6.962 voti, 22,99%MOVIMENTO 5 STELLE: 4.709 voti, 15,55%FORZA ITALIA: 1.975 voti, 6,52%FRATELLI D'ITALIA: 1.707 voti, 5,64%LEGA SALVINI PREMIER: 6.737 voti, 36,57%PARTITO DEMOCRATICO: 4.250 voti, 23,07%MOVIMENTO 5 STELLE: 3.778 voti, 20,51%FRATELLI D'ITALIA: 924 voti, 5,02%FORZA ITALIA: 830 voti, 4,51%LEGA SALVINI PREMIER: 3.663 voti, 42,08%PARTITO DEMOCRATICO: 1.977 voti, 22,71%MOVIMENTO 5 STELLE: 1.395 voti, 16,03%FORZA ITALIA: 784 voti, 9,01%FRATELLI D'ITALIA: 393 voti, 4,51%PARTITO DEMOCRATICO: 2.977 voti, 36,59%LEGA SALVINI PREMIER: 2.198 voti, 27,02%MOVIMENTO 5 STELLE: 895 voti, 11,00%FRATELLI D'ITALIA: 815 voti, 10,02%FORZA ITALIA: 491 voti, 6,03%LEGA SALVINI PREMIER: 3.898 voti, 37,52%PARTITO DEMOCRATICO: 2.479 voti, 23,86%MOVIMENTO 5 STELLE: 1.338 voti, 12,88%FRATELLI D'ITALIA: 940 voti, 9,05%FORZA ITALIA: 552 voti, 5,31%LEGA SALVINI PREMIER: 1.507 voti, 38,39%PARTITO DEMOCRATICO: 873 voti, 22,24%MOVIMENTO 5 STELLE: 518 voti, 13,20%FRATELLI D'ITALIA: 308 voti, 7,85%FORZA ITALIA: 269 voti, 6,85%LEGA SALVINI PREMIER: 4.006 voti, 34,34%PARTITO DEMOCRATICO: 3.146 voti, 26,97%MOVIMENTO 5 STELLE: 1.698 voti, 14,56%FORZA ITALIA: 758 voti, 6,50%FRATELLI D'ITALIA: 723 voti, 6,20%I link per vedere i dati completi dell'Umbria: