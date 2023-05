Sono le primissime indicazioni che arrivano dai seggi, chiusi alle 15. Si tratta delle infomrazioni che arrivano dai rappresentati di lista ai vari partiti. In attesa dei risultati formali delle prime sezioni scrutinate, in molti seggi l'andamento vede in testa Stefano Bandecchi (Alternativa Popolare) tallonato da Orlando Masselli (centrodestra). A un'ora dalla chiusura dei seggi, il trend viene confermato da altri messaggi che arrivano dai quartieri come San Giovanni e Gabelletta, con Bandecchi che resta avanti a tutti, ma con Masselli che ha iniziato una chiara fase di recupero. Anche a Marmore, per il momento, l'andamento è lo stesso, con il candidato di Alternativa Popolare che raccoglie consensi su consensi. In generale, però, si sta delineando un testa a testa tra Bandecchi e Masselli per il primo posto, mentre al terzo posto si sta stabilizzando Josè Maria Kenny.

Articolo in aggiornamento