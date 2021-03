De Augustinis irrompe in consiglio: «Interventi terrificanti, ora basta, mi dimetto io!»

SPOLETO Il coup de theatre, alla fine, c'è stato. Alle 17.50 di giovedì, nel corso del consiglio comunale in cui era in discussione la mozione di sfiducia nei suoi confronti, il sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, ha ripreso la parola (dopo il lungo intervento introduttivo) e ha annunciato le sue dimissioni. «Dopo l'intervento terrificante di Loretoni (Cesare, capogruppo Lega, ndr) - ha detto - credo sia inutile andare avanti. La mia esperienza con Lega e Fratelli d'Italia si chiude qui. Non c'è altro da aggiungere. Rassegno le mie dimissioni e poi vedremo». Un intervento inaspettato, dopo quasi tre ore di discussione della mozione di sfiducia, firmata da 15 consiglieri comunali. Il gesto del sindaco ha certamente spiazzato l'assemblea e ha aperto un lungo confronto sul da farsi. Il presidente del consiglio comunale Sandro Cretoni ha disposto una sospensione di 10 minuti.

Ultimo aggiornamento: 18:33

